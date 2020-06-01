Британия будет блокировать возвращение России в G7

Великобритания готова заблокировать возвращение Российской Федерации в состав "Большой семерки" (G7). При этом РФ может участвовать в следующем саммите в качестве гостя.



Об этом сообщает Independent.



На Даунинг-стрит заверяют, что Британия будет выступать против любого предложения о реадмиссии России в G7. Таким образом правительство страны выразило свою позицию касательно инициативы американского президента Дональда Трампа о расширении группы.



Саммит G7 должен был пройти в конце июня в США. Однако из-за сложной эпидемической ситуации его перенесли на сентябрь. На Даунинг-стрит заявили, что Трамп, как хозяин принимающей страны, может пригласить российского коллегу Владимира Путина исключительно в качестве гостя.



Россию выгнали из G8 в 2014 году после того, как Кремль аннексировал украинский Крым. Отметим, что оставшиеся страны - США, Канада, Франция, Британия, Германия, Италия и Япония, - имеют право вето на изменение состава группы.

