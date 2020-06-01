"Минера" моста Метро проверят на алкоголь и наркотики

Мужчину, которого задержали на столичном мосту Метро после сообщения о минировании, проверят на употребление алкоголя и наркотических средств. Об этом сообщил журналистам глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"Он был в возбужденном состоянии. Наш штатный психолог с ним общался и бригада психиатрической помощи была вызвана... О состоянии алкогольного или наркотического опьянения - у него будут (собраны - ред.) соответствующие биологические образцы, и потом сможем сказать", - сказал Крищенко.



При этом он отметил, что визуально - нет ни алкогольного, ни наркотического опьянения у мужчины не наблюдалось.



Так, в среду в Киеве перекрыли мост Метро, после того как неизвестный мужчина угрожал подорвать здание.



Позже стало известно, что глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко провел переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать мост Метро. Сейчас в полиции подтвердили, что мужчина был задержан.

