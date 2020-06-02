Завтра в Украине пройдут дожди, температура до +24°

2 июня в Украине пройдут дожди, местами немного потеплеет. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +8°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +8°, днем до +20°. На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +15°.



В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +5°, днем до +15°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +18°.



Согласно народному прогнозу, 2 июня - Талагия. Идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.

