Уволенных таможенников - фигурантов уголовных дел - назначают на новые должности на таможне

Так, перспектива нової посади з’явилася у колишнього заступника начальника Харківської митниці, одіозного Геннадія Мітяєва, котрий нині є фігурантом одразу кількох кримінальних проваджень.



Наполегливо лобіює інтереси Мітяєва Наталія Гончар - його колишня співробітниця, котра лише два тижні тому була призначена очільницею Слобожанської митниці у Харкові. Її кадрова політика на новій посаді однозначна: Гончар повертає на посади митників, котрі були звільнені і проти яких відкрито кримінальні провадження.



Як повідомляє джерело у Харківській митниці, на одну з вакантних посад заступника начальника митниці, Наталія Гончар активно просуває людину з сумнівним минулим та кримінальним сьогоденням, а саме колишнього заступника начальника Харківської митниці ДФС Мітяєва Г.Є.



З відкритих джерел можна дізнатись, що Геннадій Мітяєв є фігурантом кількох кримінальних проваджень за фактами розкрадання бюджетних коштів при ремонті різних об’єктів Харківської митниці. А буквально декілька днів тому Мітяєву вже було повідомлено про підозру в одній з цих справ. Тобто, на сьогоднішній день він є підозрюваним в кримінальному провадженні за вчинення службового злочину.



Попри очевидні факти корупції та кримінальні провадження, керівниця Слобожанської митниці наполягає на призначенні Мітяєва. При цьому Наталія Гончар добре знає, що саме інкримінується Мітяєву.



До слова: до свого призначення Наталія Гончар працювала одним з керівників юридичної служби Харківської та Слобожанської митниць. Зокрема – під керівництвом Мітяєва. Питання - з якою метою такі кадри просувають на керівні посади в митниці прикордонного Харкова риторичне.

