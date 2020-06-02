Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию РФ на 1 июля

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.



«1 июля смотрится как день вполне подходящий», — сказал Путин во время рабочего совещания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».



Выслушав комментарии глав ЦИК и Роспотребнадзора, президент назначил голосование на 1 июля.



В ходе совещания президент также сообщил, что на проведении голосования не нужно экономить.



Элла Памфилова рассказала, что голосование пройдет как на избирательных участках, так и на дому, соблюдая меры безопасности из-за коронавируса. В двух-трех регионах России пройдет электронное голосование.



По словам главы Центризбиркома, на участках будут голосовать не более восьми человек за час. Участникам голосования будут выдавать защитные маски. Во время надомного голосования члены избиркомов не будут входить в дома избирателей, отметила Памфилова.



Газета «Коммерсант» ранее сообщила, что ЦИК разрешил голосовать за поправки в Конституцию досрочно и на дому без уважительных причин.



Первоначально голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля, но его отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

