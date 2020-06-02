Насильники из Кагарлыцкого отделения полиции даже не пытались скрыть следы

Число подозреваемых в деле об изнасиловании молодой женщины в отделении полиции Кагарлыка может увеличиться. Всех сотрудников проверяют на соответствие служебным обязанностям.



Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.



"В ближайшее время однозначно перечень подозреваемых как по этому делу расширится (там не только двое лиц), так, возможно, и по другим делам", - заявил Монастырский журналистам после заседания комитета 1 июня.



Он добавил, что в связи с Кагарлыцким делом проверяют на соответствие деятельности служебным обязанностям каждое должностное лицо городского отделения полиции - "от руководителя до дежурного".



"Членов комитета поразила та ситуация, что работники Кагарлыцкого отделения полиции абсолютно были уверены в своей безнаказанности. Они даже не пытались скрыть следы этого преступления", - возмутился Монастырский.



Он рассказал, что лично побывал в этом отделении полиции и видел следы крови в одном из помещений, которые полицейские не удосужились смыть.



Монастырский отметил, то расследованием Кагарлыцкого дела занимаются около 20 следователей Государственного бюро расследований.



"Сейчас проводятся 43 экспертизы, назначенные по этому делу", - сообщил нардеп.



По его словам, задержанные полицейские не признают, что совершили преступление, заявляя, что жертва сама согласилась на половую связь.

