Медь способна остановить распространение коронавируса

Уильям Кивил, старший микробиолог из Университета Саутгемптона, призывает покрыть медью все дверные ручки, поручни в общественном транспорте, тележки в супермаркетах, тренажеры в спортзалах. У этого металла отмечаются выраженные обеззараживающие свойства. Для сравнения: на стали и пластмассе коронавирус живет три дня. А на меди он умирает за четыре часа, пишет The Daily Mail.



Известно: если инфицированный коснулся какого-либо предмета, объект становится переносчиком вируса. Следующий коснувшийся рискует заразиться, если потом дотронется до лица, ведь вирус легко проникает в тело через глаза, нос и рот. Когда же коронавирус попадает на медь, ионы металла атакуют липидную мембрану вируса - защитную жировую оболочку патогена. Затем медь проникает в вирус и уничтожает его ДНК.



Кстати, Университет Небраски выявил высокие уровни вирусных частиц в воздухе в больничных палатах, где находились инфицированные. И небезопасные показатели сохраняются долгое время. Более того, следы коронавируса были также обнаружены в больничных коридорах за пределами палат пациентов.

