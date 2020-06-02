Сахар - двигатель онкологических заболеваний

Чтобы размножаться максимально быстро, раковые клетки используют гликолиз (окисление глюкозы - один из самых древних в природе способов получения энергии). Как отмечает Medical Express, Университет Саутгемптона пролил свет на поведение раковых клеток.



На примере модели рака молочной железы ученые смогли выявить гликолитическую стрессовую реакцию с участием гена p53. Этот ген несет с собой схему белка р53. Данный белок играет важную роль, контролируя деление и гибель клеток. Мутации в p53 позволяют раковым клеткам расти и распространяться.



Так называемый аэробный гликолиз является отличительным признаком раковых клеток, который обычно вызывается мутациями в онкогенах и генах, подавляющих опухоли. Ученые установили, что белок p53 регулируется аэробным гликолизом.

