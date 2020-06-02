Деканоидзе не планирует сменять Авакова во главе МВД

Хатия Деканоидзе опровергла слухи о ее возможном назначении на должность руководителя Министерства внутренних дел, налоговой или таможенной служб.



Об этом она написала в Facebook, в комментариях под постом журналиста Евгения Кузьменко.



"Наслушавшись слухов про то, что приехавшая в Киев Хатия Деканоидзе претендует (одновременно) на должности главтаможенника, шефа МВД и шефа налоговой, хочу прояснить ситуацию. Скажи, Хатия, ты кем у нас будешь?" - прямо спросил журналист.



Деканоидзе назвала информацию о вероятных назначениях сплетнями и фейками.



"Я на должность не претендую и не собираюсь. Но всегда буду болеть за сильную Украину", - заявила она.



А на вопрос о цели визита в Украину ответила, что с личными целями. Затем она добавила, что как члена партии Михаила Саакашвили в Грузии ее сейчас интересуют октябрьские выборы в Грузии.

