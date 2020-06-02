BofA ухудшил прогноз падения ВВП Украины

Аналитики Bank of America Global Research вновь ухудшили прогноз динамики реального ВВП Украины: в 2020 году они теперь ожидают его падения на 6,8% по сравнению с 5,6% ранее, а в следующем – роста на 6,5% вместо прежней оценки в 7,4%. "Понижение, в основном, является результатом еще одного ухудшения наших глобальных прогнозов роста, особенно в ЕС.

Кроме того, реальный ВВП Украины за первый квартал 2020 года также оказался немного слабее, чем ожидалось: на уровне "минус" 1,5% г/г по сравнению с нашими предыдущими ожиданиями в 0%", – указано в отчете BofA.



По мнению его аналитиков, ожидаемая слабое восстановление ЕС во втором полугодии этого года, а также в 2021 году также, вероятно, будет сдерживать восстановление экономики Украины в 2020-2021 годах из-за слабости экспорта и сокращения потока денежных переводов.



"В результате, реальный ВВП Украины, скорее всего, падение ВВП в годовом измерении сохранится до первого квартала 2021 года, тогда как восстановление начнется только после всплеска во втором квартале 2021 года", – считают в BofA.



Согласно его оценкам, в долларовом выражении ВВП Украины в этом году сократится до $146 млрд со $155 млрд в прошлом, а в следующем подскочит до $172 млрд.



Аналитики BofA считают, что кризис может оказать положительное влияние на платежный баланс Украины, поэтому сократили прогноз дефицита счета текущих операций до $1 млрд, или 0,7% ВВП, в этом году. По их мнению, вероятного сильного падения импорта, особенно в сфере услуг, должно быть достаточно для компенсации воздействия негативного шока на экспорт. В частности, по их оценкам, резкое падение въездного туризма в этом году, вероятно, поможет компенсировать возможное сокращение падение потока денежных переводов. Кроме того, Украина явно получит выгоды от гораздо более низких цен на энергоносители.



Согласно отчету, дефицит текущего счета, вероятно, увеличится до $2,5 млрд, или 1,4% ВВП в 2021 году, так как импорт начнет восстанавливаться. Кроме того, торговый баланс может начать испытывать негативное давление от ожидаемого восстановления цен на энергоносители с конца 2020 года.



В результате курс гривни на конец этого года составит около 26 грн/$1, а следующего – 25 грн/$1, а международные резервы вырастут соответственно до $27,8 млрд и $28,2 млрд.



Аналитики BofA также подтвердили свой конструктивный взгляд в отношении доходности по украинским валютным и гривневым инструментам, указав на дезинфляцию, высокую реальную доходность и политику учетной ставки, а также дополнительное смягчение. По их мнению, тактически соотношение риск/вознаграждение лучше по бумагам в валюте, в том числе благодаря более высокой ликвидности, в то время как в среднесрочной перспективе они отдавали бы предпочтение ставкам.



"Украина имеет самый большой потенциал для роста среди пограничных рынков EEMEA, принимая во внимание соглашение с МВФ", – отмечается в отчете.



В нем также указывается, что ВВП-варранты Украины, по-прежнему, привлекательны, учитывая вероятность большой выплаты по итогам скачка ВВП в 2021 году, а значит роста стоимости до 120% номинала с нынешних около 85%. Аналитики BofA считают, что после сильного роста в последние недели краткосрочный потенциал дальнейшего подорожания несколько ограничен, однако перспектива выплат до $1,6 млрд в 2023 году по итогам скачка ВВП в 2021 году увеличивает вероятность обмена ВВП-варрантов на новые долгосрочные облигации.



Аналитики BofA улучшили прогноз среднегодовой инфляции в Украине в этом году с 4,8% до 2,8% из-за слабого потребительского спроса (по сравнению с 7,9% в прошлом), а в следующем ожидают ускорения инфляции до 4,5%.



Они также скорректировали свой прогноз учетной ставки Нацбанка Украины и теперь ожидают, что она снизится еще на 200 базисных пунктов (б.п.) – до 6% в этом году, включая снижение на 100 б.п. в июне.

