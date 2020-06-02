Куда обращаться в случае смерти близкого человека?

Смерть родного человека всегда представляет собой потрясение. Как правило, близкие умершего испытывают растерянность и замешательство. В таком состоянии можно легко согласиться на сомнительные услуги незаконных ритуальных агентов, которые прилагают все усилия, чтобы заработать на чужом горе как можно больше денег.



Поэтому, важно знать, что нужно делать в случае смерти близкого человека в первую очередь.



Что нужно сделать при смерти близкого человека



В подобной ситуации, очень важно не растеряться и суметь правильно оформить документы о смерти и подготовиться к проведению похорон. Основные действия следует рассмотреть более подробно:



Непосредственно после факта смерти, следует вызвать скорую медицинскую помощь для фиксации указанного факта. Кроме того, необходимо доставить тело умершего в медицинское учреждение;

Первичным документом о смерти является медицинское свидетельство, выдаваемое моргом. Сразу после получения указанного документа, его необходимо предоставлять в ЗАГС вместе с личными документами покойного. Это требуется для оформления свидетельства о смерти. Это основной документ, на основании которого происходит выплата пособия на погребение;

Требуется обращаться в местную администрацию для предоставления места на кладбище. Для получения такого места нужно свидетельство о смерти;

Следует заняться вопросом переодевания умершего, выполнением косметических процедур. Такие услуги оказываются специализированными компаниями. При этом нужно решить вопрос о перевозке тела домой для последующего захоронения;

Непосредственная подготовка к похоронам заключается в покупке ритуальных принадлежностей. Данные товары включают текстильные изделия, крест, гроб, венки и так далее. Рекомендуется все указанные товары приобретать в одном месте. При этом важным преимуществом является доставка продукции;

Важно не забыть организовать подачу катафалка, вынос гроба, перевозку родственников умершего на кладбище или обратно.



Кроме того, потребуется найти место для проведения панихиды, отпевания, проведения поминального обеда. В результате, у близких умершего не будет ни одной свободной минуты, чтобы побыть наедине со своими чувствами.



Однако оптимальным вариантом станет заказ услуг на сайте ритуальной службы Москвы https://ritual.ru/. В таком случае, обращаться можно сразу после обнаружения факта смерти. К заказчикам прибудет штатный ритуальный агент компании, который организует все перечисленные выше действия и поможет выбрать товары на сайте. Более того, заказчики получают возможность обратиться к юристам компании для получения помощи в сборе документов на пособие.

