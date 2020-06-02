Подружиться с Россией

Эта конфронтация набирала обороты постепенно, проявляя себя в спорах по поводу торговли, интеллектуальной собственности и Южно-Китайского моря. Когда поведение Китая превратилось для американцев в вопрос жизни и смерти, как это случилось в период пандемии коронавируса, поддержка идеи о необходимости дать Китаю жесткий отпор стала широкой и всеобъемлющей.

Новая холодная война не будет похожа на предыдущую. В отличие от Китая Советский Союз никогда не был «практически равным» экономическим конкурентом. В распоряжении Китая сейчас есть мощный технологический потенциал и щедро финансируемые вооруженные силы, что делает его сложным противником.



Решимость, креативность и готовность Америки сотрудничать с другими странами подвергнется серьезному испытанию. У Соединенных Штатов есть более 40 союзников. У Китая есть Северная Корея.



Однако альянсы Соединенных Штатов серьезно пострадали. К примеру, Европа испытывает множество опасений в связи со стремительным ростом Китая, но она больше не доверяет Соединенным Штатам в полной мере. В условиях новой холодной войны Америке будет необходимо восстановить эти связи. Возможно, Соединенным Штатам придется вести себя смелее в стратегическом плане.



В течение нескольких десятилетий между Соединенными Штатами, Россией и Китаем сохранялись четкие трехсторонние отношения. Согласно классическим теориям международных отношений рано или поздно две стороны начинают теснее сближаться друг с другом, пытаясь достичь преимущества перед или опасаясь мощи третьей стороны.



После основания Китайской Народной Республики в 1949 году Китай налаживал отношения с Советским Союзом, но спустя десять лет между ними произошел драматичный разрыв. В 1972 году президент Никсон принял решение наладить отношения с Китаем. И это их сближение заставило Советский Союз пересмотреть его стратегические расчеты.



Когда в 2000 году президентом России стал Владимир Путин, он хотел восстановить позиции его страны на международной арене. В рамках этих его устремлений Россия планомерно сближалась с Китаем, чтобы противостоять влиянию Америки от Азии до Европы.



Но по мере роста мощи Китая росла и тревога России. Больше всего Россию беспокоит ситуация в Дальневосточном федеральном округе, где живет 6,2 миллиона человек — в противовес 100 миллионам человек в приграничных провинциях Китая. В 1969 году эти две страны оказались на пороге пограничной войны, и недоверием между ними сохраняется.



Растущее богатство Китая — сейчас оно уже в 10 раз превышает богатство России — заставляет Москву все больше беспокоиться по поводу отношений с Пекином. Этот растущий дисбаланс указывает на то, что Россия, возможно, охотно протянет руку новым друзьям в этом меняющемся геополитическом контексте.



Россию нельзя назвать идеальным партнером для Соединенных Штатов. Ее военные действия на Ближнем Востоке, продолжающиеся кибератаки и попытки посеять раздор внутри Америки — это лишь некоторые поводы для беспокойства. Соединенные Штаты должны решительно отстаивать свои интересы и целостность своих институционных процессов, препятствуя неправомерным действиям России.



Тем не менее, Россия пока остается колеблющимся игроком в международных отношениях, то есть в условиях новой холодной войны она может сблизиться либо с Китаем, либо с Америкой. А Соединенным Штатам вряд ли захочется вступать в конфронтацию с еще одной крупной державой, пока они пытаются сконцентрироваться на Китае.



Поэтому Соединенным Штатам стоит рассмотреть возможность поиска нового способа сосуществования с Россией — такого способа, который позволит укрепить сотрудничество в вопросе противостояния растущей мощи Китая и даст возможность контролировать попытки России подорвать интересы Америки. Необходимой предпосылкой для налаживания такого сотрудничества станет приведение в порядок уже существующей структуры российско-американских отношений, в том числе внесение изменений или даже аннулирование ряда законопроектов в конгрессе.



Хорошим примером в данном случае может стать Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля, который был вынесен на рассмотрение сенаторами Линдси Грэхэмом (Lindsey Graham) и Бобом Менендесом (Bob Menendez) в декабре прошлого года. Этот законопроект направлен против российских финансовых институтов и определенных инструментов российского суверенного долга, включая ОФЗ.



Хотя принятие этого закона разозлит Москву, масштабы реальных последствий будут весьма ограниченными, потому что Россия берет в долг мало, и потому что у нее есть значительные валютные резервы. Как бы иронично это ни было, но в случае принятия этого закона больше всего потеряют американские инвесторы, которые владеют ОФЗ на сумму в 23 миллиарда долларов.



Довольно трудно предсказать, к каким последствиям приведет усиление соперничества с Китаем. Ясно одно: шансы Америки на успех в будущем повысятся, если она сможет заручиться поддержкой множества партнеров.



Хотя Россия вряд ли станет союзницей Соединенных Штатов, обе эти страны все больше заинтересованы в том, чтобы противостоять Китаю. Если Соединенным Штатам удастся использовать это сходство интересов, это принесет им огромную выгоду. Посмотрим, что Америке удастся сделать.

