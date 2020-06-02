Кулеба и Ермак начали визит в Берлин

Украинская делегация во вторник, 2 июня, начала визит в Берлин переговорами с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщается в Twitter Минобороны ФРГ. "Крамп-Карренбауэр приветствует вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова.



Вместе с ним министр обороны Андрей Таран, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол Андрей Мельник. Тема переговоров - ситуация на Донбассе", - говорится в сообщении.



«Мы стоим на стороне Украины путем поддержки в минском мирном процессе и с советами Бундесвера», - отметили также в ведомстве.



Позже должны начаться переговоры Кулебы с немецким коллегой Хайко Маасом.



Отметим, в состав украинской делегации входят также руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква.



Перед началом визита Кулеба уточнил повестку дня визита.



"На повестке дня в моей папке к этому нашему политическому визиту: деоккупация ОРДЛО и Крыма, поддержка Германией реформ в Украине, в частности медицинской реформы, предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО, европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 года; исторические вопросы: перспектива признания Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа и установка памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне; торговля и инвестиции между странами", - написал Кулеба.



Кулеба также отметил, что украинская делегация – первая иностранная делегация, которую принимают в Германии после начала коронавирусного карантина.

