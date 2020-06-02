Рада вернет программу действий правительства на доработку - Гетманцев

Верховная Рада планирует отправить программу действий правительства на доработку. Об этом рассказал журналистам глава комитета ВР по вопросам финансовой и налоговой политики Даниил Гетманцев, передает корреспондент УНН.



"У Рады есть четкая позиция по этой программе: мы будем отправлять ее на доработку. Я не думаю, что есть какие-то сомнения в этом, поэтому решение будет принято в четверг", - сообщил Гетманцев.



Он уточнил, что нардепов не устраивает сама программа.



"Если бы вы ее открыли, то увидели, что на 9 страницах есть набор определенных слоганов, определенных лозунгов, определенных идей, с которыми с одной стороны трудно не согласиться, однако реализация этих идей не определена в этой программе. Поэтому мы считаем, что над ней стоит еще поработать", - пояснил глава комитета, добавив, что должны быть конкретные сроки и план выполнения.

