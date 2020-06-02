За сутки камеры зафиксировано почти 58 тыс. случаев превышения скорости

За сутки работы автоматизированных систем обнаружения нарушений ПДД в Киеве и Киевской области зафиксировали почти 58 тыс. случаев превышения скорости. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Украины.



“За сутки 1 июня, с 00:00 до 23:59, зафиксировано 57 тыс. 880 случаев превышения установленной скорости движения в автоматическом режиме, это камеры Киев и Киевская область”, — сообщили в патрульной полиции.



С 00:00 1 июня на дорогах Киева заработали 20 камер автоматической фиксации правонарушений. Эти камеры измеряют скоростной режим движения на дорогах столицы, и в случае выявления правонарушения будут его автоматически фиксировать.

