Трамп назвал беспорядки в США внутренним терроризмом и пообещал длительные тюремные сроки

Президент США Дональд Трамп заявил, что массовые беспорядки, охватившие страну, не являются законной формой протеста, а "внутренним терроризмом".



Об этом он сказал в ходе обращения к нации, сообщает SBS .



Трамп пообещал, что решит эту проблему: "Мы точно справимся, 100%. Наша страна всегда выигрывает".



Он подчеркнул, что участников и организаторов беспорядков ждут длительные тюремные сроки.



При этом он заверил, что полностью поддерживает мирные акции протеста, назвав себя "союзником мирных демонстрантов".

