Главный эпидемиолог Швеции считает рискованным уповать на вакцину от коронавируса

Строить стратегию борьбы с коронавирусом COVID-19 на основе вакцины от него вряд ли может быть плодотворно, заявил британскому изданию The Telegraph главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.



"Многие люди утверждают, что шведская стратегия (против коронавируса - ИФ) рискованна, но я сказал бы, что возлагать столько надежд на вакцины так же рискованно", - сказал он.



Он пояснил, что в исторической перспективе создание вакцин было не простым делом, а между тем, COVID-19 с точки зрения иммунологии является сложным явлением.



Вместо вакцины, отметил Тегнелл, правительствам разных стран следует уделять внимание долгосрочным мерам по сокращению передачи вируса, поскольку COVID-19 "останется с нами надолго, может быть, навсегда".



В то же время, рассуждая об отказе Швеции ввести полную изоляцию, Тегнелл отметил, что неизвестно, как бы ситуация развивалась в стране в таком случае. Он указал на то, что изоляция сработала неодинаково в разных странах, добавив при этом, что ввести подобный режим в Швеции было бы непросто.



Также он заявил, что шведские власти не доверяли прогностическим моделям развития эпидемии из-за наличия слишком большого количества неопределенных моментов. Так, представленная в начале марта учеными Лундского университета модель прогнозировала при сохранении тогдашних тенденций смерть 40 тыс. инфицированных к 1 мая 2020 года, однако в Швеции на данный момент зафиксирована смерть только 4 тыс. 403 больных.



"До сих есть много вещей, которые мы не понимаем в этом заболевании, и которые повлияют на модели, поэтому я думаю, это рискованно слишком им доверять", - заключил эпидемиолог.



В настоящий момент в мире идет работа более чем на 100 проектами, связанными с вакцинами от коронавируса.



Швеция в отличие от других скандинавских и европейских стран не ограничивала полностью из-за пандемии коронавируса передвижения жителей страны, работу предприятий и развлекательных учреждений. Подобные меры вызвали неоднозначную реакцию как в Швеции, так и за рубежом.



The Telegraph напоминает, что в мае шведская прокуратура начала расследование того, что происходило в домах престарелых во время эпидемии по всей стране: так, до половины летальных исходов среди инфицированных в Швеции пришлось на дома престарелых.

