Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня

В Украине готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня. Об этом сообщили на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Шлавы государства.



"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня", - сообщили в пресс-службе.

