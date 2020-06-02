Украина готова к компромиссам по Донбассу, но есть "красные линии" - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов по Донбассу, но не пойдет на пересечение "красных линий". В частности, не пожертвует суверенитетом.



Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Германии Гайком Маасом.



Кулеба отметил, что во время консультаций по нормандскому формату был определен ряд вопросов.



"Месяц назад были консультации по нормандскому формату... Мы наметили ряд вопросов, которые требуют решения и с тех пор ищем решения, которые бы позволили двигаться вперед для мирного урегулирования на Донбассе, но не приводили к пересечению красных линий", - заявил он.



Министр заявил, что Украина не готова пересечь "красные линии" в отношении нацбезопасности, суверенитета и территориальной целостности.

