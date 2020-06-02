По Украине будут работать передвижные сервисные центры МВД

Мобильные сервисные центры МВД отправились в путь по отдаленным уголкам страны. Они предоставляют услуги стационарных сервисных центров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.



“Мобильные сервисные центры МВД снова отправляются в путь. Каждый передвижной сервисный центр МВД оснащен современным оборудованием и охотно будет предоставлять услуги стационарных сервисных центров МВД”, — говорится в сообщении.



В частности, будут предоставляться следующие услуги:



— регистрация и перерегистрация транспортных средств;



— замена водительского удостоверения;



— выдача международного водительского удостоверения.



“Мобильные сервисные центры МВД будут обслуживать граждан в отдаленных уголках страны. Если хотите, чтобы мобильный сервисный центр МВД посетил ваш населенный пункт, обратитесь в органы местного самоуправления”, — добавили в сообщении.

