Украина планирует создать международную платформу по деоккупации Крыма

Украина планирует создать международную платформу по деоккупации Крыма. При этом с международными партнерами будет обсуждаться формат налаживания диалога. Об этом на брифинге в Берлине заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Министр отметил, что на повестке у Украины есть два вопроса по Крыму.



"Первый - это защита прав человека, и в связи с этим освобождение незаконно удерживаемых Россией. Большинство из них крымские татары. Второй - в каком именно формате мы будем обсуждать ситуацию в Крыму и его неизбежную деоккупации с нашими международными партнерами", - отметил Кулеба.



Он отметил, что в рамках диалога с партнерами будет обсуждаться как будет выглядеть платформа по деоккупации Крыма.



"Это будет наша тема разговора и в дальнейшем с (главой МИД Германии, - ред.) Хайко Маасом. Вопрос Крыма всегда будет находиться в приоритеты. Пока Крым не будет деоккупованным и не вернется в состав Украины", - добавил Кулеба.

