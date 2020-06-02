Украина не намерена понижать пенсионный возраст

Украина не намерена понижать пенсионный возраст, который повысили в апреле.



Об этом говорится в направленном на рассмотрения совету директоров МВФ проекте меморандума, передают Українські Новини.



В проекте меморандума отмечается, что продолжится реализация мер пенсионной реформы, начатой в 2017 году, направленной на повышение пенсий и устойчивость пенсионной системы.



Кроме того, в документе отмечается, что в период действия новой программы сотрудничества не будут вводиться новые спецпенсии или льготы, не будет понижаться пенсионный возраст.



Кроме того, будут прилагаться усилия, чтобы сблизить фактические показатели пенсии и прожиточного минимума.



"Мы будем работать с представителями МВФ над разработкой в 2020 году предложений по реформирования налоговой системы, в том числе путем устранения налоговых дисбалансов, расширения налоговой базы и сокращения возможностей для уклонения от уплаты налогов", - отмечается в проекте меморандума.



В течение действия программы не будут вводиться новые налоговые льготы и привилегии.

