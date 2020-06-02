В Берлине открываются бары, казино и фитнес-центры

Школы танцев, фитнес-центры и казино открываются во вторник в Берлине в рамках ослабления чрезвычайных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает британская газета The Guardian.



Открылись и бары, однако в них пока сидеть можно только за столиками и с соблюдением норм социальной дистанции, но не за стойкой. На дверях всех открывшихся учреждений вывешены объявления, на которых указаны имя владельца и номер телефона для связи - это необходимо, чтобы связаться с хозяевами на случай возникновения локальной вспышки заболевания.



Ожидается, что в среду МИД Германии отменит предупреждение жителям страны о посещении стран Европы. "Мы готовимся к тому, что кабинет министров примет соответствующий декрет завтра", - сообщил журналистам во вторник глава внешнеполитического ведомства Хайко Маас.



В то же время предупреждение гражданам ФРГ, касающееся посещения прочих стран мира, пока останется в силе. Его, как ожидается, пересмотрят, чуть позже.

