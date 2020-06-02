Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne и $20 тысяч наличными

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подала электронную декларацию о доходах за 2019 год. Декларация опубликована во вторник, 2 июня.



В частности, Венедиктова задекларировала офис в Харькове площадью 150 кв. м и стоимостью 820 тыс. гривен, автомобиль Porsche Cayenne, 20 тыс. долларов и 0,5 млн гривен наличными за 2019 год. Также ей принадлежит паркоместо в Харькове.



У ее детей в собственности земельный участок 1 500 кв. м и жилой дом площадью 387 кв. м в Харьковской области.



Porsche Cayenne, принадлежащий Венедиктовой, 2013 года выпуска и стоимостью 867,3 тыс гривен она купила в 2014 году.



Также она задекларировала 136,7 тыс гривен зарплаты по совместительству в Харьковском национальном университете имени Каразина, 186 156 гривен зарплаты как депутат Верховной Рады, 22 300 гривен выплаты от партии Слуга народа, более 30 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду, 70 тыс. гривен как гонорары.



Зарплата мужа Венедиктовой Дениса Колесника составила 312 737 гривен. При этом у самой Венедиктовой более 80 тыс гривен и 5,3 тыс евро на банковских счетах, а у мужа 200 тыс гривен и 20 тыс долларов наличными и 80 тыс гривен в банке.



Наконец, Венедиктова является вице-президентом Фонда медицинского права и биоэтики, а также вице-президентом Всеукраинской общественной организации - Ассоциация косметологов и аромологов (АКиА).

