Рада планирует принять еще один закон в поддержку бизнеса во время карантина

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3438 "О внесении изменений в Закон Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду" относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".



Такое решение поддержали 255 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.



"Принятие проекта закона позволит обеспечить осуществление оценки воздействия на окружающую среду без риска распространения коронавирусной болезни (COVID-19), связанного с необходимостью проведения массовых мероприятий в процессе общественного обсуждения планируемой деятельности после представления отчета по оценке воздействия на окружающую среду", - говорится в пояснительной записке.



При этом ожидается, что принятие законопроекта обеспечит учет замечаний и предложений общественности относительно защиты окружающей среды и охраны здоровья населения в процессе осуществления хозяйственной деятельности без необходимости приостановления на период действия карантина разрешительных процедур.



Проектом закона предлагается дополнить статью 17 "Заключительные и переходные положения" закона "Об оценке воздействия на окружающую среду" частью 21.



В ней планируется предусмотреть, что в период действия карантина, установленного Кабинетом министров в связи с предотвращением распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), общественное обсуждение планируемой деятельности после представления отчета по оценке воздействия на окружающую среду проводится исключительно в форме предоставления письменных замечаний и предложений, в том числе в электронном виде.



Общественные слушания не будут проводиться и не будут назначаться на даты, выпадающие на период действия карантина.



Запланированные общественные слушания, дата проведения которых приходится на период действия карантина, будут считаться несостоявшимися и повторно не проводятся.



"По состоянию на 02.04.2020 по Украине должно было состояться 48 общественных слушаний. На период карантина должно быть организовано еще 110 слушаний", - говорится в пояснительной записке.



Отмечается, что приостановление процедуры лишит субъекта хозяйствования права получить заключение по оценке воздействия на окружающую среду и, как следствие, приведет к полной остановке деятельности предприятия; отсрочке мероприятий по модернизации, реконструкции и тому подобное; невозможности получения и/или остановке процесса получения субъектами хозяйствования документов разрешительного характера и лицензий.



Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание парламента.



Как сообщал Укринформ, в начале заседания 2 июня народные депутаты приняли решение изменить график работы на текущей пленарной неделе - утренние заседания Верховной Рады во вторник и четверг будут продолжаться до 15:00.

