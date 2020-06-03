Суд обязал НАБУ открыть производство по торговле должностями братом Ермака

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о совершении уголовного преступления родственником высокопоставленного сотрудника Офиса президента Украины.



Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в соцсети Facebook.



"Сегодня, 2 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам", - сказано в записи пресс-службы.



Как стало известно украинским СМИ, речь идет о брате Андрея Ермака Денисе.



В ВАКС отметили, что в заявлении приведены сведения об обнародованных ранее видеозаписях, на которых Ермак проводит "отбор" кандидатов на разные должности в органы государственной власти.



Также в суде добавили, что, вынося свое решение, следственный судья не дает оценку изложенным в жалобе фактам, а лишь обязывает внести соответствующую информацию и начать досудебное расследование. Правовую квалификацию действий Ермака определит орган досудебного расследования.

