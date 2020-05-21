Минздрав опубликовал правила использования общественного транспорта

В Минздраве рассказали, как безопасно пользоваться общественным транспортом в условиях карантина. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook. "Вирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) передается от человека к человеку капельным и контактным путями. Поэтому в местах большого скопления людей есть высокий риск передачи инфекции.

Во время использования общественного транспорта может быть трудно придерживаться физического дистанцирования. Поэтому тщательное соблюдение правил респираторной защиты и гигиены рук являются ключевыми мерами безопасности", - указано в сообщении.



Отмечается, что летняя погода создает возможность для пеших прогулок и поездок на велосипеде, но, если все же возникла необходимость воспользоваться общественным транспортом, необходимо надеть маску перед входом - это указано в Постановлении Главного государственного санитарного врача Украины от 21.05.20 №23 "Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".



В общественном транспорте довольно много потенциально грязных поверхностей, с которыми приходится контактировать: перила, сидения, наличные деньги и прочее. Поэтому придется либо после контакте с каждой поверхностью дезинфицировать руки раствором с содержанием спирта не менее 60% или исключить прикосновения к лицу до момента, когда удастся тщательно помыть руки.

