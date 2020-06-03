Трамп похвалил себя и силовиков за подавление "черного майдана"

Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков за то, что они подавили протесты против полицейского насилия в Вашингтоне и Миннеаполисе прошлой ночью.



Такое сообщение глава американского государства опубликовал на своей странице в Twitter во вторник, 2 июня.



"В штате Вашингтон не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Все проделали большую работу Подавляющая сила. Доминирование. Точно так же Миннеаполис был великолепен (спасибо тебе, президент Трампу!)", - написал президент США.

