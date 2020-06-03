Создатели «Мандалорца» рассматривали другие версии Малыша Йоды

Создатели сериала «Мандалорец» показали другие варианты внешности одного из главных героев и любимца соцсетей — Ребенка, или, как прозвали его зрители, Малыша Йоды. В новом выпуске документального сериала о съемках «Мандалорца» создатели рассказали, что рассматривали несколько версий инопланетянина.



К счастью, шоураннер Джон Фавро, продюсер Дэйв Филони и художник Кристиан Альцманн выбрали именно тот вариант, который мы видели на экранах. Именно в этом облике Малыш Йода стал героем огромного количества мемов и прообразом для детских игрушек.



Малыш Йода — персонаж спин-офф-сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн». Так его прозвали фанаты киновселенной. Он появляется в конце первой серии, когда за ним посылают главного героя — наемника родом с планеты Мандалор. Ему поручают доставить живым или мертвым 50-летнего инородца, о котором практически ничего не известно, кроме того, что он обладает Силой. Так, во второй серии малыш Йода пытался залечить рану мандалорца и поднять в воздух носорога.





