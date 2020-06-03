Занятия сексом могут способствовать распространению коронавируса

Как установил Гарвардский университет, передает The Daily Mail, самые безопасные практики - воздержание и мастурбация. Наличие нескольких партнеров, живущих в разных локациях, отнесено к наиболее рискованному поведению. Что касается секса между партнерами, проживающими в одном доме, то риск высок, если один из партнеров заразится.



В случае полового акта следует, по словам экспертов, отказаться от поцелуев. Также необходимо надеть маску и принимать душ до и после секса. Рекомендовано проводить дезинфекцию места, где состоялся половой акт. Если один из партнеров заразился, второму не следует к нему приближаться вовсе, а также контактировать с его биологическими жидкостями.



В Британии действует запрет на приближение к людям, не живущим в вашем доме, более чем на 2 метра. Следовательно, под запретом находятся и половые контакты. Между тем, специалисты до сих пор не знают, может ли новый коронавирус передаваться в ходе полового контакта.

