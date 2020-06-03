Украина отправит "черные ящики" самолета МАУ во Францию

Украина, как только получит "черные ящики" сбитого в январе пассажирского самолета МАУ, отправит их на расшифровку во Францию. Самописцы передадут, поскольку в Украине нет авторизованного компанией Boeing оборудования.



Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин.



По его словам, на сегодня МИД договаривается с Ираном о передаче "черных ящиков" в Киев, но потом их передадут Франции. Енин подчеркнул, что у Украины нет оборудования и программного обеспечения, авторизованного Boeing.



"Только так эта экспертиза будет иметь доказательное значение и международное признание. Потому мы отрабатываем маршрут передачи ящиков во Францию (с которой договорилась именно Украина, - ред.) через Украину", - объяснил Енин.

