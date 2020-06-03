Токаев сообщил о нежелании Казахстана вступать в Союзное государство с Россией

Казахстан заинтересован в усилении потенциала Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и рассматривает развитие интеграции в качестве приоритетного направления, заявил в интервью «Комсомольской правде» президент республики Касым-Жомарт Токаев.



Он отметил, что Казахстан активно сотрудничает с Россией и Белоруссией как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных организаций. Токаев при этом сообщил о нежелании республики присоединяться к Союзному государству.



Приоритетным направлением для Нур-Султана глава государства назвал дальнейшее развитие интеграции в рамках ЕАЭС, Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества Независимых Государств (СНГ).



Токаев уточнил, что с развитием кооперационных связей и созданием общего рынка товаров, услуг, рабочей силы, а также усилением инвестиционной привлекательности стран-участниц ЕАЭС организацию можно сделать «эффективной структурой глобального масштаба». «К 2025 году будут сформированы общие энергетический, финансовый рынки. Перспективным направлением является цифровое взаимодействие», — рассказал он.



Президент при этом подчеркнул, что Россия была и остается наиболее близким государством для Казахстана.

