Италия открыла границы без двухнедельного карантина для туристов

С сегодняшнего дня Италия разрешила европейцам въезжать в страну без обязательного 14-дневного карантина. Об этом сообщает Corriere dela Serra в среду, 3 июня.



При этом отмена ограничений касается граждан стран Евросоюза и Шенгенской зоны.



Кроме того, Италия снимает ограничения на поездки внутри страны, позволяя людям перемещаться между регионами. В течение почти трех месяцев путешествие по Италии разрешалась только в необходимых случаях.



Отметим, что ранее Швейцария объявила о планах по открытию границ для всех своих соседей, кроме Италии. В свою очередь Швейцария, Франция, Германия и Австрия уже договорились отменить все ограничения на поездки между четырьмя странами с 15 июня.

