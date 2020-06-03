Гидрометцентр обещает летнюю погоду в ближайшие выходные дни

В ближайшие сутки в Украине погоду все еще будет определять прохладная и влажная воздущная масса, но уже с пятницы температура начнет повышаться и в выходные по всей стране ожидается летняя погода, сообщает Укргидрометцентр. Ночью на Закарпатье, Прикарпатье, в северо-восточных и Днепропетровской областях, днем в Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, местами с грозами.



Ветер юго-западный, 7-12 м/с.Температура ночью 4-10° тепла, днем 15-20°, на юге и востоке страны до 22°; в Карпатах в течение суток 3-8° тепла.



В Киеве - ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 17-19°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 04 июня самая высокая температура днем была 31,9° в 1901г., самая низкая ночью 4,3° в 1933г.



В пятницу, 5 июня, в Украине, кроме большинства южных и юго-восточных областей , небольшие, на западе и северо-востоке страны умеренные дожди, местами грозы.



Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами, кроме востока, порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 19-24°, на юге и востоке 22-27°.



В Киевев пятницу - небольшой кратковременный дождь, днем возможна гроза. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.



3 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 18-20°, в районе Приморского и Одессы 13-14°; в Днепре возле Киева 14°.

