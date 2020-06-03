Президент создал Совет по вопросам развития высшего образования

В Украине создан Совет по вопросам развития высшего образования как консультативно-совещательный орган при президенте. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства в среду, 3 июня.



Своим указом Зеленский поручил Кабинету министров "обеспечить разработку с участием Национального института стратегических исследований, Национальной академии наук Украины и утвердить до 1 ноября 2020 стратегии развития высшего образования в Украине на 2021-2031 годы, определив основные цели и приоритеты с учетом глобальных тенденций мировой экономики".



К 1 сентября должны разработать план мероприятий популяризации естественных наук и математики и популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов.



Кроме того, до 1 декабря правительство должно утвердить государственную программу развития научно-исследовательской инфраструктуры в Украине и государственную программу восстановления и развития сети общежитий для проживания студентов высших учебных заведений.



Сам Зеленский написал в Facebook, что этот указ стал результатом встречи с руководителями высших учебных заведений со всей Украины, которая состоялась накануне.



"Указанные в указе задачи правительства – это первоочередные шаги, важность и неотложность которых отметили все представители высшего образования. Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов – в соответствии с потребностями украинской экономики. Определить, каким профессиям рынок перенасыщен, а какие, наоборот, будут остро востребованы в ближайшие годы", – отметил президент.



Зеленский добавил, что в ближайшее время в Офисе президента состоятся встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования, чтобы "вместе определить пути развития и совершенствования этих уровней".

