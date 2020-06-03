Полотно Айвазовского продали вдвое дороже оценочной стоимости

Картину русского художника Ивана Айвазовского под названием Неаполитанский залив продали на торгах почти в два раза дороже оценочной стоимости. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.



Полотно стало топ-лотом "русских торгов", которые впервые прошли в онлайн-режиме. Работа была продана за 2,3 млн фунтов стерлингов, что почти в два раза дороже оценочной стоимости. Стартовая цена составила 800 тысяч - 1,2 млн фунтов стерлингов.



Проходящий корабль лунной ночью кисти Айвазовского продали за 435 тысяч фунтов стерлингов, при оценке в 150-200 тысяч.

sothebys.com



Кроме того, на торгах не удалось реализовать полотно Алексея Саврасова Вид Москвы и Константина Маковского - портрет его третьей жены Марии Алексеевны Маковской.

