"Минера" моста Метро в Киеве поместят в психиатрическую больницу
Мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, поместят в психиатрическое учреждение для проверки, как и прошлого "минера". Его госпитализацию инициирует прокуратура. Об этом в среду, 3 июня, сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Это уже будет после избрания ему меры пресечения", - сказал представитель прокуратуры.
По его словам, такое ходатайство будет подготовлено и внесено в суд.
На данный момент прокуратура просит суд взять под стражу мужчину на время досудебного расследования.
Источник: Корреспондент
13:39