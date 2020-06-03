"Минера" моста Метро в Киеве поместят в психиатрическую больницу

Мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, поместят в психиатрическое учреждение для проверки, как и прошлого "минера". Его госпитализацию инициирует прокуратура. Об этом в среду, 3 июня, сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"Это уже будет после избрания ему меры пресечения", - сказал представитель прокуратуры.



По его словам, такое ходатайство будет подготовлено и внесено в суд.



На данный момент прокуратура просит суд взять под стражу мужчину на время досудебного расследования.

