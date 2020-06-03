Под Одессой дочь ради пенсии четыре месяца прятала тело мертвой матери

В Одесской области женщина четыре месяца скрывала факт смерти своей матери, чтобы получать ее пенсию. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в среду, 3 июня.



Труп 82-летней бабушки в доме матери обнаружила внучка, о чем сразу сообщила в полицию. Как оказалось, покойная много лет болела и была прикована к постели, а скончалась она четыре месяца назад. Все это время ее 60-летняя дочь скрывала это ради пенсии, которую получала вместо умершей. При этом общая сумма полученных пенсий составила чуть больше шести тысяч гривен.



Теперь действия женщины были квалифицированы как мошенничество.



В полиции утверждают, что женщина не просто прятала тело матери, а периодически посыпала солью, чтобы не разлагалось.



Сейчас уголовное производство по факту мошенничества уже направлено в суд. Следствие по факту надругательства над телом умершей продолжается.



Отметим, что максимальное наказание, которое грозит женщине, - до семи лет лишения свободы.

