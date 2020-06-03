Дырка от бублика–II

Наш источник из Офиса президента недавно переболел свинкой. Где он ее, с...ка, сумел подцепить во время эпидемии коронавируса, вообще непонятно. Но теперь он в строю и поставляет очень ценную информацию о процессах, происходящих внутри здания на Банковой. Два события потрясли сегодня вместилище власти: засоренный унитаз на третьем этаже и заявление Игоря Коломойского в Генпрокуратуру на имя Венедиктовой. С унитазом пара опытных диджитал-сантехиков разобралась быстро, повесив на дверь туалета табличку «Ремонт». А вот с демаршем олигарха не все так просто.



Ирина Венедиктова до сих пор не решается открыть весточку от Игоря Валерьевича, совершенно справедливо полагая, что вляпалась в серьезную историю. Несколько раз пыталась разогнуть листочки бланка, но внутренний голос постоянно шептал: «Не делай этого, лучше посоветуйся с активистами майдана, перелистай дело Стерненко и почисть страницу в «Фейсбуке». Неполживые украинские медиа, насыщенные хвостатыми «соросятами», замерли в ожидании команды. Ох уж эта проклятая разница во времени между метрополией и местной средой обитания. В Вашингтоне еще не вдуплились в ситуацию. В Офисе президента, кстати, тоже. Все обсуждают «формулу Зеленского», «донбасский кейс» с берлинским акцентом и Никиту Потураева, который опять нажрался, празднуя будущее назначение на должность главы комитета по гуманитарной и информационной политике. Однако глаза грустные, как у пса, присевшего по большому на газоне. Чувствуют некую засаду. Обросший радикально черными волосами Гео Лерос (типа кличка такая официальная) очень неудачно выбрал время для обвинений Ермака, Коли Велюрова-Тищенко и какого-то Комарницкого в коррупции. Никто же из вашингтонского центра не предупредил его, что концепция поменялась.



Попытки демократов отвлечь внимание общественности от пленок Деркача–Байдена–Порошенко с помощью организации масштабных погромов угнетенного афроамериканского населения провалились. Фестиваль получился яркий, однако появился Коломойский.



Петр Порошенко, редиска и мародер, организовал преступную группировку в составе непосредственно президента (погоняло «Черчилль»), главы Национального банка Гонтаревой («Угги»), ее заместительницы Рожковой («Макаронина») и собственно Джо Байдена («Дед»). Группировка, действуя нагло и с особым цинизмом, посягнула на собственность Игоря Валерьевича

Налицо спецоперация российских служб с агентом ФСБ Коломойским. Главная цель операции – разрушить двухпартийный консенсус, которым в холодные летние вечера наслаждается Зеленский. «Сырье» для «сфабрикованных обвинений», поступает из Кремля. Вариант – из офиса Зеленского. Поэтому Петр Алексеевичу немедленно активизирует все свои многочисленные контакты в Вашингтоне, Брюсселе и Гондурасе

Да, надо уже переходить к заяве. А то как-то непонятно получается. Игорь Валерьевич внимательно послушал записи разговоров Байдена с Петром Алексеевичем, присовокупил кое-какую имеющуюся у него информацию и сделал вывод: конченые субъекты с нетрадиционной ориентацией. Если кратко, то Петр Порошенко, редиска и мародер, организовал преступную группировку в составе непосредственно президента (погоняло «Черчилль»), главы Национального банка Гонтаревой («Угги»), ее заместительницы Рожковой («Макаронина») и собственно Джо Байдена («Дед»). Группировка, действуя нагло и с особым цинизмом, посягнула на собственность Игоря Валерьевича в виде «Приватбанка» и телеканала «1+1». Последний, кстати, дал путевку в жизнь президенту Зеленскому – зачуханному провинциалу из Кривого Рога, приехавшему покорять Киев с фанерным чемоданом, в котором лежали относительно чистые трусы, самоучитель по игре на рояле без рук и стопка листков с использованными репризами. В столице Зеленский впервые попробовал настоящую шаурму и настойчиво шел к поставленной цели – стать лицом рекламной кампании предприятия «Золотой век». Но не будем отвлекаться на мелочи. Вернемся к преступной группировке, бесчинствующей на территории суверенной нации.Игорь Валерьевич не стал делать акцент на угоне женщин и детей, а также актах насилия в отношении крупного рогатого скота. Он сосредоточился на главном: пленки открыли глаза на механизм незаконного завладения активами «Приватбанка» и каналом «1+1», который числился в перечне активов банка. «Плюсы» удалось отбить от посягательств Порошенко, а вот «Приватбанк» пал жертвой интриги Байдена и Петра. В разговоре они открыто обсуждали дату начала национализации. Это имело принципиальное значение, поскольку, во-первых, Валерия Гонтарева уже тогда чувствовала приближение такси с водителем арабом к пешеходному переходу, расположенному в центре Лондона. Ей было видение дачи, объятой огнем, и остова обгоревшей «Ауди» в комплектации «лакшери». Подельники Байден и Порошенко понимали, в каком состоянии находится Валерия после вчерашнего. Джо дал ценный совет своему коллеге и сообщнику – лично позвонить главе НБУ и дать отмашку. После обсуждения деталей Петр Алексеевич попросил Байдена слегка повременить с национализацией, поскольку ему еще надо успеть протолкнуть через Раду бюджет на следующий год. Если Коломойский узнает о дате «Х», то может завалить голосование в парламенте через подконтрольных ему депутатов.Итак, как мы убедились, налицо частично успешная попытка завладения имуществом учреждения в виде банка, незаконный сбор сведений, представляющих коммерческую тайну, и злоупотребление служебным положением.Все это изложено в душевном письме в Офис генерального прокурора с адресом «Ирочке, до востребования, ваш Бениамин». Что из этого следует?Как пишут тупые «Телеграм-каналы» из пула Офиса президента, «кейс Байдена–Порошенко вышел на трек, ведущий в анус некоего дикого животного». Да, Игорь Валерьевич в мягкой, но категорической форме намекнул, что принятый «антиколомойский закон» можно использовать по назначению бумаги, на которой он напечатан. Аргумент в виде пленок Байдена–Порошенко затрагивает такое чувствительное место, как двухпартийный консенсус в США относительно поддержки Украины. Коломойский тактично дает понять своему экс-сотруднику, что «наслаждаться двухпартийной поддержкой» вовсе не грех, однако от чрезмерного глотания могут возникнуть неприятные ощущения. Некий дискомфорт. Да, Игорь Валерьевич готов все надеть на голову Петра Алексеевича. Но второй шаг, который идет крупным пунктиром, может быть предпринят в несколько ином направлении.Уверен, что первым должен среагировать Петр Алексеевич. Но позже. Когда основные тезисы его выступления в формате видеорекламы курсов детоксикации будут согласованы с друзьями-демократами. В принципе, ничего нового услышать не доведется. Естественно, налицо спецоперация российских служб с агентом ФСБ Коломойским. Главная цель операции – разрушить двухпартийный консенсус, которым в холодные летние вечера наслаждается Зеленский. «Сырье» для «сфабрикованных обвинений», поступает из Кремля. Вариант – из офиса Зеленского. Поэтому Петр Алексеевичу немедленно активизирует все свои многочисленные контакты в Вашингтоне, Брюсселе и Гондурасе, чтобы не допустить «реванша пятой колонны». Позиция демократов базируется на концепции «дырки от бублика». Типа на фоне инспирированных Китаем и Россией погромов честных афроамериканцев никто и не заметит жалких попыток маргиналов доколупаться до Байдена. Это уже, кстати, не первый случай, когда «дырка от бублика» заставляет демократов прессовать руководство независимой нации с целью «недопущения втягивания в американскую избирательную кампанию».