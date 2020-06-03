Главврача "Охматдета" назначили первым замминистра здравоохранения

Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил главврача Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет" Ирину Садовяк на должность первого заместителя министра здравоохранения, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.



В 2017 году Садовяк стала победительницей конкурса на должность главного врача "Охматдета". До этого она работала в Коломыйской центральной районной больнице. Согласно е-декларации за 2016 года она владела двумя квартирами в Ивано-Франковской области. Заработная плата за 2016 год составила 104 тыс. грн.



В 2019 году Садовяк задекларировала квартиру площадью 82,8 кв. м в Коломые (Ивано-Франковская обл.) и земельный участок площадью 12 соток.



Ее зарплата на должности главного врача "Охматдета" в 2019 году составила 461,657 тыс. грн. В этой же клинике Садовяк по совместительству находилась на должности врача-методиста, зарплата по совместительству составила 12,979 тыс. грн.



Кабмин 20 мая уволил с должности первого заместителя министра здравоохранения Елену Теряеву, которая была назначена на эту должность 8 апреля 2020 года.



Ранее Теряева возглавляла южный департамент Национальной службы здоровья Украины, до этого – департамент здравоохранения Одесской области.

