Главный эпидемиолог Швеции заявил, что в следующий раз страна выберет "нечто среднее" в опыте карантина

В интервью шведскому радио главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль заявил, что властям следовало принять больше ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса на раннем этапе эпидемии, пишет УНН.



“Если мы вновь столкнемся с этим заболеванием, уже зная то, что мы знаем о нем на сегодняшний день, я думаю, мы предпримем что-то среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир. Думаю, что мы многое могли бы улучшить из того, что было сделано, это совершенно очевидно”, — заявил Тегнелль, признав, что в Швеции слишком много людей умерло слишком быстро.



Однако, по его словам, пока еще не до конца ясно, какие именно меры нужно было принимать изначально, чтобы эффективнее победить коронавирус. “На самом деле все страны использовали все подряд меры с самого начала. Но проблема в том, что неизвестно, какие из принятых многочисленных мер лучше всего помогают. Возможно, мы что-то понимаем уже сейчас, после того как делаем разные шаги. И потом, возможно, мы извлечем из этого какой-то урок относительно того, что еще кроме принятых нами мер можно было бы сделать без введения полного карантина”, — пояснил он.



По последним данным, в Швеции выявлено почти 38,6 тыс. случаев заражения, 4468 человек умерли. Кроме того, в течение одной недели в середине мая у Швеции был самый высокий показатель смертности на душу населения среди стран Европы и выше, чем у США и Канады.

