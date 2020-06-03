Процесс обмена пленными затормозился - Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом заявил, что процесс следующего взаимного освобождения пленных пока заторможен. Но в целом прогресс в обмене пленными есть.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Причиной торможения процесса Ермак назвал невыполнение другой стороной договоренности нормандского саммита о допуске представителей Международного комитета Красного Креста к местам содержания заложников на временно оккупированных территориях.



В апреле состоялся обмен пленными, тогда домой вернулись 20 граждан Украины, среди которых и украинские военные. Также был еще один обмен пленными в сентябре 2019 года, в рамках которого вернулись политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие.

