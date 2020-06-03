Три госуслуги переведут в цифровой формат

Кабинет министров принял решение о переводе в цифровой формат ряда услуг госорганов, что должно уменьшить коррупцию, а жизнь граждан сделать более комфортной. Об этом в среду, 3 июня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Цифровая трансформация - это удар по бюрократии и коррупции. Это подушка, которая делает услуги для населения доступными, а жизнь комфортнее", - заявил Шмыгаль.



Одно из нововведений - автоматическое назначение пенсии по возрасту и внедрение учета трудовой деятельности работника в электронной форме.



"Проект закона позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на вебпортал е-услуг Пенсионного фонда без заявления лица, а также упростит доступ к получению информации о приобретенном стаж для назначения выплат. Документ будет доработан в течение дня", - говорится в сообщении. Соответствущее решение еще должна будет утвердить Рада.



Также Кабмин поддержал предложение о введении пилотного проекта в государственной регистрации земельного участка.



"Это означает, что представленные документы попадут на обработку к специалисту в другом регионе, где расположен земельный участок, сделает невозможным коррупционные действия", - отметил лава правительства.



Кроме того, заказать государственной экспертизе землеустроительной документации и получить ее результаты можно будет в электронной форме через Единый государственный портал административных услуг.



Третьей цифровой траспормацией стала возможность заказать онлайн бланк разрешений на перевозку груза автомобильным транспортом в иностранных государствах.



Для этого Кабмин вводит экспериментальный проект по реализации такой функции через Транспортный портал электронных услуг.

