Россия продолжает геноцид крымских татар — Денисова

Российская Федерация продолжает проводить незаконные обыски у крымских татар, а политзаключенные содержатся в нечеловеческих условиях.



Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.



"Страна-агрессор продолжает геноцид крымскотатарского народа - осуществляются незаконные обыски их домов, а политзаключенных удерживают в нечеловеческих условиях в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Целью обысков является только одно - любой ценой сломить сопротивление крымчан», - написала омбудсмен.



Она напомнила, что недавно такой обыск состоялся в доме крымскотатарской семьи Шейди Асановой в селе Курское Белгородского района. "К обыску былапривлечена Росгвардия и ОМОН, однако никаких документов или предметов, которые российские оккупанты планировали найти, не было обнаружено", - отметила она.



Уполномоченный отметила, что Теймура Абдуллаева уже 90 дней удерживают в ШИЗО, и администрация пенитенциарного учреждения каждый раз создает формальные причины, чтобы снова продлить срок содержания.



По словам омбудсмена, Руслана Нагаева на днях поместили в карцер за то, что он позволил себе укрыться днем ​​одеялом, потому что в камере было очень холодно. А у Руслана Сулейманова полгода серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и недавно у него появилась острая боль в шейном отделе, не позволяющая свободно двигаться. Однако после неоднократных обращений к администрации СИЗО относительно проведения медицинского обследования и оказания необходимой медпомощи медработники ограничились лишь несколькими инъекциями обезболивающего, констатирует Денисова.



По ее словам, у задержанного Тофика Абдулгазиева длительное время держится повышенная температура до 38 градусов, он страдает от острой боли в правой почке и суставах. Однако, администрация пенитенциарного учреждения во время обысков изъяла личные вещи и лекарства, медицинская помощь не предоставляется.



Ленур Халилов, по словам уполномоченного, имеет проблемы со здоровьем, однако отказывается предоставить подробную информацию даже своему адвокату, так как боится, что руководство СИЗО будет оказывать на него давление и ухудшит условия содержания.



"Такое обращение с политическими заключенными Кремля недопустимо, ведь нарушает нормы международного и даже российского национального законодательства", - заявила Денисова.



В этой связи она обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины: обеспечить им надлежащие условия содержания и способствовать предоставлению необходимой медицинской помощи в соответствии с международными стандартами обращения с заключенными.



Украинский омбудсмен также призвала международное сообщество объединить усилия и усилить давление на страну-агрессора, чтобы как можно быстрее вернуть домой всех узников Кремля и прекратить преследование мирных жителей украинского Крыма.

