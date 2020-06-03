Полиция отправила водителям-нарушителям первые "письма счастья"

Первую партию "писем счастья" водителям-нарушителям, которых сняли камеры автоматической фиксации нарушений ПДД отправили в среду, 3 июня, сообщает пресс-служба МВД. "Первые 2400 админпостановлений отправляются в Укрпочту и вскоре их получат нарушители скоростного режима", - говорится в сообщении.



Также о факте фиксации нарушения можно узнать в электронном кабинете водителя на сайтах МВД или Главного сервисного центра.



Кроме того, запущено мобильное приложение Штрафы ПДД для Android, где можно оплатить уже вынесенные штрафы и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменение их статуса.



А водителям-иностранцам, замеченным на нарушении ПДД постановления будут вручать представители Государственной пограничной службы Украины при пересечении границы.

