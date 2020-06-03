Зеленский о контрабанде: не знаю, возможно ли ее убрать полностью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективно бороться с контрабандой можно после договоренностей со смежными государствами об обмене информацией. При этом президент не знает, можно ли убрать контрабанду полностью.



Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями бизнеса в Хмельницкой области, передает корреспондент РБК-Украина.



"Вы можете это побороть только одним: вы будете менять, менять. И только после того, как будет оцифрована таможня, и будут двусторонние условия. Не все же страны хотят обмениваться информацией. Сейчас, я думаю, что с Венгрией, …несмотря на непростые геополитические отношения, но мы договоримся об этом. Я в этом уверен. Как только со странами будем договариваться об обмене информацией, когда мы будем знать, что выехало это, значит и приехало это, а не другой продукт. Как только это будет - не будет контрабанды. Ну, полностью ее убрать, я не знаю, возможно ли вообще", - заявил Зеленский.

