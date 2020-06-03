Вместо Александра Ткаченко нардепом станет Денис Маслов

После назначения члена парламентской фракции «Слуга народа» Александра Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики, его место в Верховной Раде займёт юрист и экс-судья Денис Маслов, заявил председатель фракции Давид Арахамия.



«Это господин Маслов: опытный юрист и поэтому он, возможно, будет работать в другом комитете, но я думаю, что это достойная замена», - сказал Арахамия журналистам в среду.



Маслов является управляющим партнером адвокатского объединения "ЛОУАТЕК". Директор ООО "Авин Трейд". Учредитель ООО "Юридическая фирма" Форца ". Член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины. Делегат в Правовой ассамблее Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области. Член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции. Работал судьей Днепровского районного суда города Каменское Днепропетровской области. Также занимал руководящие должности в юридических компаниях.



Окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им.О.Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности "Банковское дело".

