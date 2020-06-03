Степанов не исключил снижения заболеваемости COVID-19 с потеплением

При сухой и теплой погоды в Украине может быть снижение инфицирования и заболеваемости COVID-19. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



“За видением наших специалистов, действительно, сухая, теплая погода должна сокращать циркуляцию вируса и у нас может быть снижение соответственно инфицирования и заболеваемости COVID-19. Но касательно (отмены — ред.) карантина мы будем определяться исключительно в тех условиях, в которых мы будем жить. Условно говоря, через месяц”, — сказал Степанов.



По его словам, это будет зависеть от показателей, введенных в стране.



Напомним, Кабинет министров сегодня принял решение об очередном ослабление карантинных мероприятий в Украине.

