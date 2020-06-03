В Европарламенте грозят санкциями за задержания активистов на пикетах в Беларуси

Представители Европарламента выразили обеспокоенность задержаниями активистов на пикетах по сбору подписей в Беларуси и пригрозили введением санкций.



"Мы глубоко обеспокоены нежеланием белорусских властей улучшить избирательную среду и явным отсутствием желания создать равную конкуренцию между кандидатами", - говорится в совместном заявлении руководителя делегации Европарламента по связям с Белоруссией Роберта Бедроня и докладчика по Беларуси Пятраса Ауштрявичюса. Заявление опубликовано на сайте Европарламента.



Авторы подчеркивают, что "решительно выступают против действий, проведенных в эти выходные, которые привели к задержаниям и арестам десятков людей, которые посетили мирные и законные мероприятия по сбору подписей".



"Мы призываем белорусские власти немедленно освободить всех граждан, которые были несправедливо арестованы и немедленно положить конец этой неприемлемой волне репрессий. В случае дальнейших произвольных арестов и ограничений для граждан Беларуси свободно осуществлять их политические права, мы не видим другого выбора, кроме как добиваться пересмотра политики Евросоюза в отношении Беларуси, включая новые санкции в отношении должностных лиц, ответственных за эти действия", - отмечено в заявлении.



Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала официальный Минск обеспечить открытую обстановку для проведения президентской избирательной кампании и воздержаться от задержаний.



Как сообщалось, в воскресенье, 31 мая, в белорусской столице, областных и районных центрах прошли массовые пикеты потенциальных кандидатов в президенты. Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, являются законными. Вместе с тем правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании нескольких десятков участников сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты.



Так, по данным центра, в различных городах были задержаны более 30 человек, включая лидера незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николая Статкевича и председателя незарегистрированной молодежной оппозиционной организации "Молодой фронт" Дениса Урбановича. Часть задержанных впоследствии была отпущена.



Кроме того, в минувшую пятницу в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг, видеоблогер Сергей Тихановскй, а также несколько его сторонников. В МВД Беларуси сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции, возбуждено уголовное дело. Белорусские правозащитники в свою очередь заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.



Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.

