Кинотеатры и санатории на Украине начнут открывать уже 10 июня

На Украине с 10 июня начнут открывать закрытые в марте на карантин кинотеатры, санатории и, возможно, детские лагеря. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Правда, чиновник отметил, что после открытия будут действовать некоторые ограничения.

"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня. Сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но, снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более одного человека на пять квадратных метров", - сказал Ляшко.



Что касается детских лагерей, решение по ним МОЗ примет отдельно.



"Во время летнего отдыха в детских лагерях и санаториях происходят вспышки кишечных инфекций. Есть риск, что коронавирус объединится с инфекцией. Это дополнительная госпитализация детей в те места, которые предназначены для больных коронавирусной инфекцией. Миксование инфекций приводит к росту нагрузки на врачей. Мы этот риск оцениваем и будем отслеживать динамику", - пообещал Ляшко.

